Лавров: США «вернулись к нормальности» после избрания Трампа президентом

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что избрав Дональда Трампа президентом США, страна «вернулась к нормальности» после «бесконечного продвижения повестки ЛГБТ+ (в России признано экстремистским и запрещено)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: File Photo / Reuters Сергей Лавров

Фото: File Photo / Reuters

«Соединенные Штаты всегда были страной двух крупных партий, которые борются между собой, сменяя друг друга в Белом доме. Но с приходом неоконсервативных (преимущественно неолиберальных) идей разрыв (между партиями.— "Ъ") стал глубже и шире. Апогеем его стало первое избрание Дональда Трампа на пост президента»,— сказал господин Лавров в интервью американским блогерам.

По его словам, разрыв между партиями в первую очередь был обусловлен отходом от христианских ценностей со стороны Демократической партии. «Это факт, что пришла к власти нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей. Однако это спровоцировало настоящий взрыв в СМИ и на политической арене во всем мире. Что говорит о многом»,— добавил дипломат.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп упразднил все программы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве, а также начал сокращать расходы бюджета и избавляться от госслужащих, которые не поддерживают его политику.

Почему Госдепартамент США готовится закрыть ряд миссий за рубежом — в материале «Американская дипломатия должна быть экономной».