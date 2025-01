Зарубежные СМИ: Почему президент США сокращает госслужащих?

Дональд Трамп начал сокращать расходы бюджета и избавляться от госслужащих, которые не поддерживают его политику. 2 млн федеральных работников получили предложение уйти в отставку с сохранением зарплаты до конца сентября. Они получили такое письмо от Управления кадровой политики Белого дома, пишут The New York Times и The Washington Post. В сообщении также говорится, что в министерствах скоро начнутся сокращения. Это происходит на фоне другого громкого решения Трампа об остановке программ финансовой помощи. Суд временно заблокировал указ президента, так как без поддержки могут остаться миллионы людей, в том числе потерять доступ к медицинским услугам. Причины и возможные последствия таких мер активно обсуждают мировые СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

«Лобовая атака на бюрократию» — так The New York Times называет решение Дональда Трампа предложить отставку госслужащим. Президент проверяет пределы своей власти и пытается обойти правила, которые долгое время защищали федеральных работников от политического давления. Электронное письмо, которое 28 января пришло двум миллионам служащих, называлось «развилка». В сообщении, помимо прочего, говорилось о неких новых стандартах поведения. Они должны гарантировать, что работники лояльные, надежные и заслуживают доверия, цитирует письмо издание. Кроме того, большинство людей, которые были на удаленке, обяжут работать из офиса пять дней в неделю.

Если даже небольшое количество работников согласится на отступные, это может вызвать шок в экономике и спровоцировать масштабные потрясения в обществе, опасается Associated Press. Свои места могут покинуть чиновники, которые обрабатывают кредиты для физлиц и малого бизнеса, опытные инспекторы, проверяющие продукты и водоснабжение, работники сферы здравоохранения. Своевременность и эффективность госуслуг может пострадать, и пока неизвестно, в какой степени, предполагает агентство.

Электронные письма с предложением отставки пришли меньше чем через день после того, как Белый дом объявил о заморозке федеральных расходов. Трамп хочет сократить финансирование проектов, которые не вписываются в его повестку, передает NBC.

В служебной записке упоминается, например, «зеленый курс» экономики и программы, связанные с разнообразием и инклюзивностью, отмечает The Guardian. Многие некоммерческие организации не понимают, могут ли они продолжать работу, ведь трактовать приказ Трампа можно широко. Речь идет о триллионах долларов финансовой помощи, под вопросом оказались гранты в здравоохранении, образовании, строительстве и даже ликвидации стихийных действий, перечисляет издание. Федеральный судья пока заблокировал указ, однако это временное решение. Оно прекратит действие 3 февраля.

