За отмывание более 250 млн рублей задержаны пять жителей Красноярска

В Красноярске задержаны пять местных жителей по подозрению в незаконном обороте средств платежей более чем на 250 млн руб. По месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли золотые слитки, более 2,9 млн руб., $13,7 тыс., а также €6,5 тыс. и личные автомобили, сообщает СУ СКР.

По версии следствия, с 2022 года мошенники выводили безналичные деньги через подставных лиц. Для этого они оформили фиктивные компании на граждан с низким социальным статусом. Через счета подставных фирм подозреваемые под видом сделок обналичивали средства, принадлежащие предпринимателям. За это мошенники брали вознаграждение в размере 10% от суммы.

Всего участниками организованной группы было создано не менее 50 фирм. Доход фигурантов дела от преступной схемы составил около 25 млн руб. Кроме того, они организовали вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн руб.

Александра Стрелкова