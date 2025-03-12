Под Ярославлем водитель погиб после столкновения с деревом

В Ярославском районе в селе Курба водитель автомобиля «ВАЗ» скончался после столкновения с деревом. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария случилась ночью 12 марта на улице Советской. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. После столкновения с деревом он погиб до приезда на место скорой помощи. Судя по кадрам с места ДТП, автомобиль наполовину смяло.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— прокомментировали в ГАИ.

Алла Чижова