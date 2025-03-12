Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в 1/8 финала турнира Женской теннисной организации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд турнира составляет $8,9 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Андреева является первой ракеткой России и 11-й ракеткой мира. По итогам недели она гарантировано войдет в топ-10 мирового рейтинга. Рыбакина занимает седьмую строчку в рейтинге WTA.

В четвертьфинале Андреева сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (23-я ракетка мира).

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 16 марта. Он относится к категории WTA 1000. В 2024 году победительницей соревнований стала полька Ига Швентек.

Подробнее о карьере Андреевой – в материале «Ъ» «Америка ей поможет»

Таисия Орлова