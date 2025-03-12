Суд потребовал закрыть незаконную гостиницу в жилом доме на Большой Морской

Прокуратура Центрального района Петербурга по итогам проверки соблюдения федерального законодательства потребовала прекратить деятельность гостиницы, незаконно организованной в квартирах жилого дома 13/3 по Большой Морской улице. На нее пожаловались жильцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что гостиница расположена в семи квартирах, в которых демонтированы межкомнатные перегородки, произведена несогласованная перепланировка и переустройство для осуществления предпринимательской деятельности. При этом нахождение хостела на втором этаже многоквартирного дома привело к многочисленным нарушениям жилищных прав граждан, отметили в прокуратуре.

По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление с требованием к собственнику прекратить деятельность гостиницы. Суд его удовлетворил. Апелляционная жалоба ответчика позднее была отклонена, а иск прокурора Центрального района признан обоснованным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура также потребовала закрыть незаконную гостиницу на Рижском проспекте и в квартире жилого дома на Гороховой улице.

Андрей Цедрик