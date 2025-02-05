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Прокуратура потребовала закрыть незаконную гостиницу на Рижском проспекте

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга по результатам проверки исполнения требований законодательства об оказании гостиничных услуг выявила очередной незаконный отель, функционирующий в одной из квартир жилого дома д. 25 по Рижскому проспекту.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что жилое помещение собственник использует в качестве апартаментов, которые сдает клиентам для временного проживания. При этом вход осуществляется через общедомовой подъезд, что создает неудобства для жильцов дома.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии с федеральным законодательством, оказание гостиничных услуг в жилых помещениях не допускается.

В суд было направлено исковое заявление — прокуратура потребовала обязать собственника устранить нарушения и использовать жилое помещение по назначению. Также ведомство просит приостановить деятельность гостиницы до момента вынесения решения по иску.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге потребовал закрыть незаконный хостел в квартире жилого дома на Гороховой улице.

Андрей Цедрик

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