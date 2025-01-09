Суд потребовал закрыть незаконный хостел в квартире жилого дома на Гороховой
Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения требований жилищного законодательства после обращения жильцов, пожаловавшихся на работающий в их дом хостел.
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Как сообщили 9 января в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что одна из жилых квартир в доме 39 по Гороховой улице действительно переоборудована для оказания гостиничных услуг. Информация о возможности заселения в хостел распространялась организатором через интернет, размещение осуществлялось путем предоставления апартаментов в меблированных комнатах за плату на краткосрочной и долгосрочной основе.
Поскольку оказание гостиничных услуг, в том числе хостелов, в жилых помещениях не допускается действующим законодательством, прокурор Адмиралтейского района направил в суд исковое заявление с требованием обязать собственника прекратить работу незаконного хостела.
В итоге исковые требования районной прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу надзорное ведомство намерено проконтролировать его исполнение.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд потребовал закрыть незаконную гостиницу в жилом доме на Большой Конюшенной улице в центре Петербурга.