МЧС предупредило об опасности при желтом цвете горящего газа

Горящий газ желтого цвета говорит о неисправности бытового оборудования и может привести к коммунальной аварии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, заметив желтый оттенок газа, нужно выключить плиту и как можно скорее вызвать специалиста по номеру «104». При горении цвет газа должен быть синим, напомнили в МЧС.

9 марта региональные управления МЧС распространили памятку об эксплуатации газовых приборов. «Не ремонтируйте газовое оборудование сами, доверьте это профессионалам»,— среди прочего, говорилось в памятке.

В декабре 2024 года глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что за год было зафиксировано 23 случая со взрывами бытового газа, в результате которых 45 человек погибли и 224 пострадали.