В Якутии введен карантин по ОРВИ в 53 классах 17 школ

В четырех детских садах и двух школах Якутии был введен полный карантин из-за отсутствия более 20% по причине заболеваемости ОРВИ. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, частично закрыты 53 класса в семнадцати школах и 26 групп в детских садах.

В целом по республике зарегистрировано 7943 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что ниже показателя предыдущей недели на 10,0%.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок отмечается циркуляция вирусов гриппозной и негриппозной этиологий, а также коронавирусов, вызывающих COVID-19.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «ОРВИ завирусились».

Николай Борисов, Якутск