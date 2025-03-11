Перевозчики Новороссийска снизили стоимость проезда с 50 до 48 рублей

В Новороссийске стоимость проезда в общественном транспорте повысят до 48 руб. вместо 50 руб., как сообщалось ранее. По маршруту № 20, 2, 8А, 18, 21, 31 и 34 цена проезда составит 45 руб., сообщает пресс-служба управления транспорта города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В управлении транспорта состоялось совещание, посвященное вопросу повышения тарифов на автобусных маршрутах. В ходе встречи перевозчики пришли к соглашению о снижении темпов роста цен. Также во время совещания обсудили необходимость усиления контроля за санитарным состоянием транспортных средств, подготовку к летнему сезону и соблюдение графика движения, особенно в утренние и вечерние часы.

С 12 марта проезд на маршрутах № 5, 7А, 10, 11А, 13, 17, 27, 28 составит 48 руб. Стоимость также увеличится 15 марта на маршрутах № 6А, 14А, 15, 15А, 19, 22, 25, 32. С 19 марта — на № 8, 30, 24. С 25 марта подорожает проезд на маршруте № 1А.

Алина Зорина