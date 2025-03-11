Российский еврейский конгресс в честь Пурима помог открытию синагоги в Татарстане

Сегодня, 11 марта, Российский еврейский конгресс (РЕК) провел в банкетном зале Omega Rooftop на Цветном бульваре традиционный благотворительный прием в преддверии праздника Пурим.

«Пурим посвящен чудесному спасению еврейского народа от гибели во времена персидского царя Артаксеркса,— рассказал "Ъ" официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Второй человек в империи, царедворец Аман, подговорил царя истребить еврейский народ, но иудеи спаслись благодаря мудрецу Мордехаю и его племяннице Эстер, жене царя Артаксеркса». В Пурим принято устраивать карнавал, вкусно есть и много пить, а также делать друг другу подарки и помогать бедным.

«В этом году мы решили сделать прием не только благотворительным, но и межнациональным,— рассказал "Ъ" Михаил Савин.— На вечере пройдет сбор средств для завершения строительства синагоги в Набережных Челнах (Татарстан), а почетным гостем будет мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев».

Гостям предлагали традиционные для Пурима сладости и блюда татарской кухни. Алкогольные напитки должны были помочь гостям исполнить заповедь праздника — не отличать слова «будь проклят Аман» от слов «будь благословен Мордехай».

«Открытие синагоги в Набережных Челнах будет важным событием в еврейской жизни этого города и всей республики,— сказал "Ъ" исполняющий обязанности президента РЕК Михаил Бройтман.— Татарстан — уникальный регион, где исторически комфортно сосуществуют разные конфессиональные общины, в том числе еврейская». По его словам, благотворительный сбор поможет открыть синагогу уже в этом году.

Отметить праздник пришли президент АО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, архитектор Евгений Асс, поэт Владимир Вишневский, актер Павел Галич, режиссер Олег Липовецкий, режиссер Сергей Урсуляк, актеры Леонид Каневский, Клара Новикова, Борис Львович и другие. Главным событием вечера стал по традиции пуримшпиль — представление на тему истории праздника: в постановке режиссера Александра Золотовицкого участвовали актеры театра «Шалом».

Павел Коробов