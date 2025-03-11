На Дону планируют представить мастер-план Ростова к середине 2025 года

Мастер-план Ростова-на-Дону и всей агломерации власти региона рассчитывают представить летом 2025 года, сообщил «РБК-Ростов» со ссылкой на замгубернатора Дона Владимира Ревенко. Он уточнил, что до 15 апреля правительство Ростовской области намерено провести на эту тему круглый стол с участием врио губернатора и крупных строительных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Ревенко, мастер-план сейчас прорабатывается. «Это документ, который негласно совмещает интересы населения, бизнеса и власти и регулирует основные принципы застройки и развития агломерации», — приводит издание слова чиновника.

Он добавил, что в 2025 году, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сформирован перечень для подготовки мастер-плана, в который вошли 200 крупных и малых городов РФ. Донская столица в составе ростовской агломерации также есть в этом списке. «В ближайшее время на федеральном уровне планируется утвердить понятие мастер-плана, где будут закреплены требования к структуре и составу такого документа», – сказал замгубернатора.

Сейчас правительство Дона прорабатывает вариант стратегии пространственного развития Ростовской агломерации. Этот документ и станет основой для мастер-плана. «Будет выполнен аудит всех проблемных вопросов центрального ядра агломерации, сформирован комплекс концептуальных предложений о пространственном развитии города и прилегающих к нему территорий», — пояснил Владимир Ревенко.

В декабре 2024 года парламент региона принял закон, согласно которому градостроительные функции сняты с муниципалитетов и возложены на региональную власть. Как пояснил глава Дона Юрий Слюсарь, закон был разработан для дальнейшего развития и создания мастер-плана Ростовской агломерации.

Владимир Андреев