Число погибших от удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти
После удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области скончался мужчина 1999 года рождения. Таким образом число погибших после атаки возросло до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль. Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям — никто не должен остаться со своей бедой один на один», — написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, сейчас все раненые находятся в областной клинической больнице, где с ними работают врачи. Двоих пострадавших подростков направили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
В понедельник, 10 марта, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Сообщалось о четырех погибших и девяти раненых мирных жителях.
Подробнее об атаки ВСУ на торговый центр — в материале «”Добрыня” попал под удар».