Число погибших от удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти

После удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области скончался мужчина 1999 года рождения. Таким образом число погибших после атаки возросло до пяти человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль. Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям — никто не должен остаться со своей бедой один на один», — написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, сейчас все раненые находятся в областной клинической больнице, где с ними работают врачи. Двоих пострадавших подростков направили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

В понедельник, 10 марта, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Сообщалось о четырех погибших и девяти раненых мирных жителях.

Подробнее об атаки ВСУ на торговый центр — в материале «”Добрыня” попал под удар».