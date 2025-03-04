Пьяный лихач без водительских прав в Волхове протаранил машину ГАИ в ходе погони

Экипаж Госавтоинспекции во время патрулирования обнаружил снятый с регистрационного учета автомобиль ВАЗ и, поравнявшись с ним на Мурманском шоссе, подал сигнал водителю об остановке для проверки документов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 4 марта.

Водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, проигнорировал требования, увеличил скорость и свернул на другую улицу, протаранив при этом служебную машину. Полицейские организовали преследование. Лихач стал совершать резкие маневры и выехал на встречную полосу, проехав при этом на запрещающий сигнал светофора. Вскоре гонщика занесло, он врезался в опору ЛЭП.

За рулем отечественной машины оказался 27-летний житель Волховского района Ленобласти, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что у него никогда не было водительских прав. Поэтому после приобретения машины он не смог поставить ее на регистрационный учет. В отношении нарушителя составили ряд административных протоколов по семи статьям КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники Росгвардии в ходе погони задержали пьяного лихача на юге Петербурга.

Андрей Маркелов