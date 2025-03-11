Суд вернул прокуратуре дело о пожаре в анапской многоэтажке

Анапский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении застройщиков Владимира и Сергея Блоха, обвиняемых в нарушении норм пожарной безопасности при строительстве 11-этажного жилого дома. Суд пришел к выводу, что технические данные в обвинительном заключении недостаточно проработаны, и потребовал от следствия устранить недостатки, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар в мансарде многоэтажного дома в Анапе произошел в ночь на 14 февраля 2024 года. Тушение длилось более 10 часов, эвакуировали 440 человек, один жилец получил ожоги. В результате обрушилась часть кровли, повреждены 32 квартиры.

Следствие установило, что причиной возгорания стало воспламенение изоляционного слоя электропроводки на лестничной площадке. Пламя быстро охватило мансардные квартиры из-за отсутствия противопожарных перегородок, говорится в материалах дела.

Владимир и Сергей Блоха обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, они сознательно не соблюдали противопожарные нормы ради сокращения издержек и увеличения прибыли, что создало угрозу жизни жильцов. Дом был построен и введен в эксплуатацию без необходимых разрешений.