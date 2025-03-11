Bloomberg: Apple готовит крупнейшее за 10 лет обновление интерфейса iPhone
Американская корпорация Apple готовит одно из самых масштабных обновлений программного обеспечения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Оно будет направлено на трансформацию интерфейса iPhone, iPad и Mac.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По словам собеседников агентства, обновление запланировано на конец 2025 года. Они уточнили, что внешний вид операционных систем кардинально изменится, программы экосистемы Apple станут более единообразными. Обновятся в том числе стили иконок приложений, меню и системных кнопок.
Apple работает над упрощением навигации и управления устройством для пользователей. Дизайн обновленного интерфейса будет создан на программном обеспечении Vision Pro. Компания ожидает, что изменения увеличат продажи после периода снижения доходов корпорации.
Для iPhone изменения станут крупнейшими с 2013 года, когда Apple представила операционную систему iOS 7. Mac в последний раз значительно обновлялся в 2020 году.
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