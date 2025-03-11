Внебиржевой курс доллара снизился до 85 рублей

Внебиржевой курс доллара снизился до 85 руб., следует из данных портала Investing.com. На 16:14 мск стоимость американской валюты составила 85,24 руб. Аналогичное падение наблюдалось в феврале этого года, когда цена доллара опускалась ниже 85 руб.

Максимальное падение доллара США в течение дня фиксировалось в 13:13 мск. Тогда доллар торговался по 85,22 руб/$. Курс евро остается стабильным, европейской валюте удается сохранить показатели на уровне 93 руб./Є.

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Эксперты полагают, что снижение американской валюты связано с «торговыми войнами», которые инициировала администрация президента США Дональда Трампа. В интервью Fox News господин Трамп признал, что повышение пошлин может замедлить экономику страны. Как сообщал Bloomberg, после этого капитализация IT-сектора США снизилась на $1 трлн.

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