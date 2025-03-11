На Дону присутствие женщин-инверторов на фондовом рынке выросло на 14%

По итогам прошлого года в Ростовской области число сделок, которые совершили женщины-инвесторы на фондовом рынке, увеличилось на 14%, а средний объем их портфелей вырос на 3%, сообщили в пресс-службе Юго-Западного Сбербанка.



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В 2024 году женщины стали чаще инвестировать в «голубые фишки». Так, доля акций в объеме активов выросла до 42% против 32% в 2022 году, а доля облигаций снизилась с 41% до 29%. Среди акций в портфелях женщин лидируют «Сбер», «Газпром», «Лукойл», «Норникель» и «Сургутнефтегаз».

Так, в 2024 году количество женщин, которые открыли брокерские счета через СберИнвестиции, увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, тогда как для мужчин этот показатель ниже — 60%. Также доля женщин среди клиентов СберСтрахования жизни выросла на 52%.

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Кроме того, средний возраст женщин по открытию брокерского счета составил 38 лет, а по оформлению инвестиционных продуктов страхования жизни снизился до 55 лет. Самыми активными инвесторами на Дону стали представительницы прекрасного пола с именами — Елена, Татьяна, Ольга, Ирина и Наталья, а средний возраст женщины-инвестора составил 42 года, что на четыре года больше, чем у мужчин.

Старший вице-президент Сбербанка по управлению благосостоянием Руслан Вестеровский отметил, что в 2024 году 60% женщин показали положительную доходность на фондовом рынке по сравнению с 51% мужчин. «Дамы предпочитают долгосрочное накопление капитала сиюминутным тратам. Так, в январе 2025 года женщины потратили на инвестиции в 7 раз больше денег, чем в сумме на покупку одежды, обуви и техники, походы в кафе и рестораны, отдых и развлечения», — подчеркнул сотрудник банка.