Песков: ОБСЕ ничего не сделала для предотвращения конфликта на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сыграла никакой роли в предотвращении конфликта на Украине. При этом, по его словам, региональная структура могла это сделать. Сегодня, 11 марта, делегация ОБСЕ во главе с генсекретарем Феридуном Синирлиоглу прибыла в Москву.

«Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для СВО. Хотя могла это сделать»,— ответил Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль оценивает деятельность ОБСЕ. «Сегодня переговоры ведутся по линии министерств иностранных дел»,— отметил он. Переговоров с президентом России Владимиром Путиным не планируется.

Во время визита делегации ОБСЕ показали последствия крупнейшей с февраля 2022 года атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. «Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное — показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах»,— заявил Дмитрий Песков. При этом он отметил, что не стоит ожидать изменения позиции ОБСЕ по конфликту после увиденного.

С Феридуном Синирлиоглу встречу провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИДа, изначальные цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются, а кризис организации связан с действиями НАТО и Евросоюза. Господин Синирлиоглу признал, что «ОБСЕ не в лучшей форме», и призвал вернуть ей «былую актуальность».

Подробнее о кризисе ОБСЕ — в материале «Ъ» «Между кризисом и крахом».

Лусине Баласян