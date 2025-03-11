В крови виновника ДТП с 11 пострадавшими в Казани обнаружили следы наркотиков

В биоматериале водителя такси, въехавшего в остановку в Казани, обнаружили следы амфетамина и марихуаны. Об этом «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

«В настоящее время решается вопрос об административном аресте»,— заявили в ведомстве. Отмечается, что экспертиза не позволяет определить конкретное время употребления запрещенных веществ.

По информации ТАСС, водитель автомобиля ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ.

Авария произошла 10 марта. По данным следствия, таксист сбил людей на остановке, пытаясь объехать автобус. В результате пострадали 11 человек. Девять пострадавших госпитализированы, двоим помощь не потребовалась. По факту происшествия СУ СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).