СКР возбудил дело после наезда такси на остановку в Казани

Водитель такси наехал на автобусную остановку в Казани. Пострадали 11 человек, рассказал ТАСС представитель пресс-службы Минздрава Татарстана. Девять из них госпитализированы, двоим помощь не потребовалась. По факту происшествия СУ СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, таксист сбил людей на остановке, пытаясь объехать автобус. Следователи выясняют обстоятельства аварии, говорится в сообщении в Telegram-канале.

Изначально прошла информация о ДТП с участием автомобиля каршеринга, однако потом выяснилось, что виновник происшествия — водитель такси.