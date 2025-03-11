Смертельное ДТП со Skoda под Кингисеппом стало уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) после смертельной аварии под Кингисеппом с участием автомобилей Lada и Skoda, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Водителя чешской иномарки задержали. Выяснилось, что с начала 2024 года 36-летний водитель нарушал правила 87 раз. По предварительным данным, его штрафовали за проезд на красный сигнал светофора, неоднократные превышения скорости и непристегнутый ремень безопасности.

Ранее «Ъ-СПб» писал о ДТП, случившемся утром 10 марта на 140-м км автодороги «Санкт-Петербург-Ручьи». Водитель Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Удар был такой силы, что 56-летний водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи.

Андрей Маркелов