Водитель Lada погиб после столкновения со Skoda под Кингисеппом

Около половины восьмого утра на 141-м км дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» в районе деревни Валяницы столкнулись автомобили Skoda Octavia и Lada Granta, за рулем которой находился 53-летний мужчина, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, чешская иномарка выехала на встречную полосу, что было разрешено правилами дорожного движения. Удар был такой силы, что водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи. По фактут случившегося ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный водитель Infiniti протаранил семь машин в поселке имени Свердлова, после чего врезался в стену. Виновник аварии сумел сбежать с места происшествия.

Андрей Маркелов