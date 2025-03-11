Прибыль Сбербанка за январь—февраль выросла на 13,5%, до 267,3 млрд рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) за январь и февраль текущего года увеличил чистую прибыль на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатель составил 267,3 млрд руб., следует из отчетности банка по РСБУ.

В феврале прибыль компании достигла 134,4 млрд руб., что на 11,6% больше по сравнению с годом ранее. Рентабельность капитала в январе—феврале составила 23,2%. В феврале показатель был на уровне 24,3%.

«В феврале продолжился тренд по снижению портфеля, стартовавший в конце прошлого года: на фоне высоких ставок в экономике и ограничений Банка России корпоративное и розничное кредитование сократились на 0,1% и 0,4% за месяц в реальном выражении»,— приводит пресс-служба Сбербанка слова главы компании Германа Грефа.

По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО обновила рекорд, увеличившись до 1,58 трлн руб. Относительно 2023 года показатель вырос на 4,8%. Рентабельность капитала за год составила 24%. Прибыль на акцию увеличилась до 72,03 руб. с 69,1 руб.

О прогнозах прибыли банков в текущем году — в материале «Ъ» «В 2025 году у банков сократится прибыль».