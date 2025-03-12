Тепло общения для одиноких сердец

Лекторий «Маяк» и банк «Центр-инвест» подвели итоги проекта «Маяк радости», который на протяжении пяти лет дарил радость и новые знания подопечным фонда «Старость в радость».



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Как это было:

Проект «Маяк радости» стартовал в 2020 году, когда мир оказался на паузе, а социальные связи внезапно были ограничены. Это стало особенно тяжёлым испытанием для одиноких пожилых людей, которым больше всего не хватает именно общения. Авторы проекта «Маяк радости» решили показать одиноким бабушкам и дедушкам, что они важны и нужны, несмотря на все ограничения, организовав серию интерактивных образовательных встреч и онлайн-викторин. За пять лет было проведено более 50 мероприятий, которые объединили более 1000 подопечных из 110 социальных учреждений по всей России.

Дарья Морозова, автор и куратор проекта «Маяк радости», лекторий «Маяк»:

«Это были не просто видеозвонки, а настоящие окна в мир для тех, кто часто оставался наедине со своими мыслями и воспоминаниями. Каждое мероприятие начиналось с простого «Здравствуйте, дорогие жители домиков». А дальше разворачивались целые интеллектуальные баталии. За все время проекта мы провели более 50 онлайн-мероприятий. Это были и экскурсии, и музыкальные встречи, но большую часть занимали именно онлайн-викторины, которые так полюбились подопечным Фонда. Мы играли и в «Что? Где? Когда?», и в «Свою игру», и отвели на вопросы про школьные знания и многое другое. Для меня лично это были не просто встречи, а маленькие праздники, которые приносили радость и ощущение принадлежности к большому и доброму миру.

В конце каждой онлайн-встречи у нас всегда было время обсудить, кто что узнал нового после викторины, кто и где ошибся и был прав, а также выслушать истории жителей домиков и поделиться новостями.

И, несмотря на виртуальность этих встреч, внимание и искренность, которые они приносили, были ощутимы наравне с полноценным физическим присутствием.

Я уверена, что в скором времени мы придумаем новый формат встреч для одиноких бабушек и дедушек и снова скажем «Здравствуйте, дорогие жители домиков!»

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Юлия Фиалковская, помощник председателя совета директоров банка «Центр-инвест» (ПАО):

«Интерес к жизни, жажда общения, новой информации, познания мира не ослабевает с годами. Благодаря проекту «Маяк радости» мы вместе создали такое пространство развития, где каждому было интересно и радостно, и передали теплый благодарный привет поколению, которое научило и нас когда-то важному - любознательности и радости жизни».

Подопечные Партальского дома-интерната поделились своими впечатлениями о проекте.

Михаил Иванович: «Нравится послушать что-то новенькое, вспомнить, что давно забыл».

Сергей Викторович: «Нравится, как всё проходит на викторинах. Настроение весёлое потом».

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Таисия Ермоленко, координатор проекта «Видеоволонтерство» фонда «Старость в радость», добавила: «Каждая викторина — это не просто вопрос-ответ, а настоящее увлекательное погружение в тему. Каждый вопрос сопровождался любопытными фактами, видно, что викторина была тщательно проработана и дополнена автором. Каждую встречу куратор проекта Дарья заряжала участников своим позитивом, улыбками и хорошим настроением».

Перспективы:

Проект «Маяк радости» стал ярким примером успешного сотрудничества некоммерческих организаций и бизнеса. Организаторы планируют продолжить работу над подобными проектами, расширяя географию и увеличивая количество участников.

ИП Семенова Е.А.