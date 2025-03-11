Мэр Ярославля анонсировал застройку на Свердлова

В Ярославле планируется реализовать программу комплексного развития территории (КРТ) на улице Свердлова. Об этом сообщили мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Запланирована подготовка к реализации на улицах Шавырина, Купца Светешникова, Свердлова и Шевелюха. По ним пройдут аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий. Также будут подготовлены мастер-планы для комплексного развития на Тормозном шоссе, улице Свердлова и в поселке Завода 50»,— сообщил господин Молчанов.

Ранее были подписаны постановления о КРТ на Шавырина и Купца Светешникова. На обеих территориях возможно строительство домов до 18 этажей. Срок реализации проектов составляет 10-12 лет.

Алла Чижова