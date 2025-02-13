Территорию на улице Пожарского застроят многоэтажками в рамках КРТ

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ), ограниченной улицами Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Место находится между улицами Пожарского и Суздальской, поблизости от таких предприятий как «Ярмолпрод» и «Балтика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Постановление мэрии Ярославля Фото: Постановление мэрии Ярославля

Общая площадь территории составляет 259 тыс. кв.м. На участке можно построить жилые МКД не выше 18 этажей, многоуровневые парковки, поликлиники, объекты клубного типа, спорткомплексы и другие объекты. Согласно приложению к постановлению, на территории должны появиться три детских сада и школа на 1280 мест.

Общий срок реализации проекта — 12 лет. Застройщика выберут через торги.

Алла Чижова