В Ярославле планируют комплексную застройку напротив Павловской рощи

В Ярославле территорию в районе проезда Шавырина отдадут под комплексное развитие. Соответствующее постановление подписал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Постановление мэрии Ярославля Фото: Постановление мэрии Ярославля

Общая площадь территории, ограниченной Тутаевским шоссе, улицей Урицкого и проездом Шавырина, — 18,4 тыс. кв.м. Там можно будет построить жилые дома до 18 этажей. Постановлением также указывается, что на указанной территории нужно будет снести пять домов: три на Урицкого и два на Шавырина.

Срок реализации проекта — 10 лет с момента подписания договора о комплексном развитии территории жилой застройки. Застройщика найдут по результатам торгов.

Алла Чижова