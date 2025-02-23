В Петербурге отправили в СИЗО обвиняемого в обмане блокадницы на 13 млн рублей

Суд в Петербурге отправил под арест 21-летнего Ивана Нефедова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) за обман блокадницы на несколько миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, по версии следствия, обвиняемый приехал из Ярославля, после чего получил от соучастников информацию о том, где ему нужно забрать деньги 88-летней жительницы блокадного Ленинграда. В общей сложности потерпевшая в январе 2025 года передала мошенникам более 13,2 млн рублей.

С учетом позиции прокуратуры Фрунзенского района города суд избрал Нефедову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 апреля. Ход и результаты расследования по данному уголовному делу контролируются прокуратурой района, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге перед судом предстанут члены организованной группы, которые под видом медицинских работников обманывали пожилых людей. Многие из потерпевших — ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

Андрей Цедрик