Главные новости к утру 11 марта

Средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву. В общей сложности было сбито 65 дронов. Обломками одного из них на Домодедовской улице была незначительно повреждена кровля дома. В аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Корреспондент Axios, ориентируясь на расписание господина Уиткоффа, у которого на этой неделе запланированы визиты в Абу-Даби и Доху, написал в X, что встреча с Владимиром Путиным может пройти в четверг, 13 марта.

В кибератаке на X были задействованы украинские IP-адреса, сообщил владелец соцсети Илон Маск. «Мы не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины»,— сказал бизнесмен. 10 марта пользователи дважды сообщали о масштабных сбоях в работе X.

Повышение в десять раз пошлин на пиво из «недружественных» стран подталкивает российских импортеров диверсифицировать каналы поставок. Вслед за китайскими и вьетнамскими напитками дистрибуторы планируют начать ввозить продукцию из Доминиканской Республики. Участники рынка считают, что полноценно заменить подорожавшее пиво из Евросоюза такие напитки не смогут, а дорогая логистика вряд ли позволит значительно сэкономить на стоимости.

Праздничные дни традиционно вызвали особенный интерес к шопингу не только со стороны покупателей, но и ботов. Рост сетевых атак на сервисы компаний в сфере e-commerce в некоторых случаях достиг 20% относительно среднего показателя в этот период.