Аэропорт Домодедово временно остановил работу

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:40 мск были введены в московском аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее аналогичные ограничения начали действовать в подмосковном аэропорту Жуковский.

Над Раменским городским округом и над городским округом Домодедово в течение примерно часа были сбиты 11 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. По предварительным данным, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, разрушений на земле нет. Сейчас места падений беспилотников обследуют сотрудники экстренных служб.