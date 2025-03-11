Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 11

В городском округе Домодедово и Раменском городском округе силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых над регионом дронов достигло 11.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах»,— говорится в сообщении в Telegram-канале господин Собянина.

Изначально мэр сообщил о шести сбитых беспилотниках, затем о еще одном. С 04:24 мск в подмосковном аэропорту Жуковский введены ограничения на прием и вылет рейсов.