Экс-мэр Рыбинска возглавил ДОСААФ

Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков стал исполняющим обязанности председателя ДОСААФ России («Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»). Информация об этом появилась на сайте общественно-государственной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Там указано, что господин Добряков возглавляет ДОСААФ с марта 2025 года. В 2016-2022 годах Денис Добряков был мэром Рыбинска, этот пост он покинул вскоре после победы на очередных выборах мэра. После этого работал генеральным директором АО «НИИ парашютостроения». В 2023 году стал первым заместителем руководителя регионального представительства «Ростеха» по Ярославской области.

В системах «СПАРК-Интерфакс» и kartoteka.ru смена руководителя пока не отразилась, председателем ДОСААФ значится Александр Дворников.

Антон Голицын