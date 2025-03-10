Володин анонсировал отчет правительства в Госдуме 26 марта

Правительство 26 марта представит Государственной думе отчет о своей работе за 2024 год, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. По словам спикера, в Госдуме идет активная подготовка к заслушиванию ежегодного отчета правительства. Он напомнил, что депутаты будут задавать вопросы членам правительства, а у российских граждан есть возможность предложить свои темы для обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

18 февраля премьер-министр Михаил Мишустин встретился с Вячеславом Володиным. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития и реализации нацпроектов. Другой темой беседы было взаимодействие правительства и нижней палаты парламента. Тогда же господа Мишустин и Володин согласовали, что отчет о работе в правительства будет представлен в конце марта, но точная дата не называлась.

24 февраля господин Володин сообщил, что в ходе заседания Совета Госдумы депутаты обсудили подготовку к отчету правительства за прошлый год и перечень вопросов, которые они планируют задать кабмину. Он отметил, что в преддверии предоставления отчета профильные комитеты проведут рабочие встречи с министрами.

В 2024 году правительство представило в Госдуме ежегодный отчет о результатах своей деятельности 3 апреля. Михаил Мишустин в числе прочего рассказал о росте ВВП и промышленного производства. Также господин Мишустин отчитался о выполнении стратегических задач, поставленных перед ним президентом в условиях перехода экономики РФ из одной «новой реальности» — ковидной — в другую, военную.

Подробнее о подготовке к отчету правительства — в материале «Ъ» «Законодательная пообщалась с исполнительной».