Более 20 мертвых дельфинов обнаружили на Кубани за первую неделю марта

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил о резком росте смертности дельфинов в Краснодарском крае. В феврале сотрудники центра обнаружили 25 мертвых особей, а только за первую неделю марта зафиксировали уже 22 смерти.

В сообщении центра уточняется, что в Черном море с марта по июнь нередки выбросы китообразных на берег. Ранее это объяснялось сезоном вылова камбалы (именно камбальные сети наиболее опасны для дельфинов) и ослабленным после зимы иммунитетом. Однако в этом году на китообразных негативно влияет разлив мазута в регионе.

В Черном и Азовском морях обитают три вида китообразных: черноморская афалина, черноморский дельфин-белобочка и черноморская морская свинья (азовка). В Черном море самой малочисленной считается популяция афалин, в 2019 году ее численность оценивалась в 41,2 тыс. особей. Численность дельфинов-белобочек по состоянию на тот же год — 118 тыс. особей, морской свиньи по состоянию на 2021 год — 94,2 тыс. особей.

7 февраля директор «Дельфы» Татьяна Белей сообщала, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Краснодарского края погибло минимум 84 особи. Тогда она поясняла, что у китообразных могут быть «отложенные последствия» — накопленные в организме токсичные вещества могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям. По этой причине невозможно спрогнозировать, сколько особей погибнут от последствий ЧП.

Полина Мотызлевская