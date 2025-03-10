Прокуратура оспаривает отказ во взыскании средств с экс-главы Чайковского

Прокуратура Пермского края направила апелляционное представление на решение Чайковского городского суда, который отказал во взыскании 920 тыс. руб. с главы муниципалитета Юрия Вострикова. Как сообщает Properm.ru, соответствующие документы были направлены в конце февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, надзорный орган считает, что господин Востриков незаконно, без согласования с Чайковской городской думой, начислил себе премии и доплаты. В январе этого года первая инстанция отказала в удовлетворении требований прокуратуры.

Юрий Востриков впервые возглавил Чайковское городское поселение в 2005 году, одержав победу на прямых выборах. В 2008 году господин Востриков переизбрался на второй срок, а в 2014-м возглавил Чайковский муниципальный район. На этой должности он курировал объединение поселений в единый городской округ. После этого, в 2018 году, местные депутаты выбрали Юрия Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета. На этом посту он работал до 2023 года.