Телефоны скрываются от следствия

Правоохранителям не хватает оборудования для взлома смартфонов. О дефиците специального софта и устройств пишет РБК. Органы правопорядка потеряли зарубежных поставщиков после начала конфликта на Украине в 2022 году на фоне санкций. Из России ушли, в частности, израильские, швейцарские и американские производители моделей. Теперь в работе силовикам помогают несколько отечественных и китайских подрядчиков, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возможностей для взлома электронных устройств с каждым годом меньше во всем мире, говорит руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров: «Криминалистический софт, аппаратно-программные комплексы трудно реализуемы в масштабах одной, даже крупной страны. Потребность в них не такая массовая, следовательно, продукты стоят дорого, поэтому количество игроков, занимающихся криминалистической техникой, сравнительно невелико. Огромное количество на сегодняшний день появляется национальных мобильных операционных систем, это усложнит работу всей криминалистической техники, потому что она была заточена, прежде всего, на технику от Apple и Android.

По всему миру в принципе происходят постоянные соревнования между теми, кто взламывает, и теми, кто защищает, при преимуществе тех, кто защищает. Разработчики смартфонов и мобильных операционных систем планомерно идут по пути удаления модулей, бэкдоров, уязвимостей, благодаря которым и осуществлялся долгое время взлом мобильных телефонов. Еще пара лет и в принципе само понятие взлома мобильного телефона при помощи внешнего программного комплекса уйдет.

Мы видели, как решения по криминалистике такого рода делали и просто на коленке отдельные специалисты. Например, в Бразилии криминалист сделал аналог такого ПО сам, и оно вполне себе отвечает требованиям рынка. Другой вопрос, что вся сложность именно во взломе мобильника, и это на сегодняшний день для новых смартфонов даже израильские, американские, китайские комплексы не способны обеспечить».

Программы для извлечения данных из смартфонов используют в МВД, Следственном комитете, ФСБ и прокуратуре. Они помогают, например, установить местонахождение человека в определенное время или отработать связь между несколькими подозреваемыми в конкретной локации. Смартфоны стали важнейшим источником добычи доказательств для правоохранителей, говорит председатель коллегии адвокатов «ВашЪ Юридический Поверенный» Константин Трапаидзе: «Все еще зависит от уровня правоохранителей. У наших контрразведчиков и сотрудников Федеральной службы безопасности нет проблем ни с оборудованием, ни с возможностями.

Другое дело, что это трудоемкий процесс, требующий специалистов высокой квалификации. И очень часто взлом и сопутствующую процедуру удается облегчить именно оперативным путем, то есть получить пароли от подозреваемых, обвиняемых, заставить их сотрудничать со следствием. А средство мобильной связи для наблюдения сегодня являются краеугольным камнем в раскрытии преступлений, в доказательстве определенных обстоятельств. Раньше выгуливали телефон, то есть человек направлялся в одну точку, чтобы создать алиби. В последнее время даже стали очень мало обращаться судьи с запросом на детализацию счетов, на роуминг, потому что часто это создает определенное алиби».

Данные из смартфонов обычно не являются стопроцентным доказательством вины. Однако часто эта информация может подтвердить или опровергнуть другие источники, говорят эксперты.

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Юлия Савина