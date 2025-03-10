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Яндекс Go содействует полиции в деле о ДТП с 11 пострадавшими в Казани

Представители агрегатора такси Яндекс Go оказывают необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов после аварии на остановке по улице Вишневского в Казани, где пострадали 11 человек. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Яндекс Go содействует полиции в деле о ДТП с 11 пострадавшими в Казани

Яндекс Go содействует полиции в деле о ДТП с 11 пострадавшими в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Яндекс Go содействует полиции в деле о ДТП с 11 пострадавшими в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

10 марта водитель такси врезался в автобусную остановку в Казани. После ДТП 9 из 11 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД». Обстоятельства выясняются.

Дарья Сайфиева

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