Представители агрегатора такси Яндекс Go оказывают необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов после аварии на остановке по улице Вишневского в Казани, где пострадали 11 человек. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яндекс Go содействует полиции в деле о ДТП с 11 пострадавшими в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Яндекс Go содействует полиции в деле о ДТП с 11 пострадавшими в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

10 марта водитель такси врезался в автобусную остановку в Казани. После ДТП 9 из 11 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД». Обстоятельства выясняются.

Дарья Сайфиева