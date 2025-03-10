В Запорожской области запустят местный проект карты «Мир»

Проект «Карта жителя Запорожской области» появится в регионе, сообщил в Telegram-канале его глава Евгений Балицкий. Инициатива реализуется совместно с общероссийской платежной системой «Мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Балицкий уточнил, что уже подписал соответствующее соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Мира» Дмитрием Дубыниным. По его словам, в связи с расширением платежных услуг у жителей региона появляется выбор и дополнительные возможности.

«Карту можно будет использовать для зачисления социальных выплат и льгот, для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Также карту жителя можно будет использовать в качестве проездного, в том числе льготного. Кроме того, перечень сервисов, которые будут включены в “Карту жителя Запорожской области”, можно будет расширять, исходя из запроса жителей области»,— уточнил губернатор.

Крупные российские банки активно развивают свое присутствие в новых регионах. По данным ЦБ, на 1 ноября 2024 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей работают 562 отделения российских банков. В текущем году банковские компании намерены увеличить количество полноформатных офисов втрое.

Подробности — в материале «Ъ» «Новые регионы наполняются госбанками».