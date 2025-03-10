В России после существенного роста начали снижаться ставки по ипотеке

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в России снизилась за неделю с 3 по 9 марта на 0,8 процентного пункта (п. п.), следует из аналитических данных Единой инфосистемы жилищного строительства, основанных на предложениях банков из топ-20. Указывается, что ставки по ипотеке на первичном рынке составили 27,93%, а на вторичном — 28,43%.

Согласно приведенным данным, снижение ставок в основном произошло за счет Сбербанка, который уменьшил их на 1 п. п., до 28,7%, для обоих сегментов жилья. Это решение вступило в силу с 4 марта и повлияло на общую динамику рынка.

На прошлой неделе Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1–1,5 п. п. При этом ВТБ сообщил, что уменьшил ставки по комбинированным с госпрограммами ипотечным продуктам и рассматривает возможность корректировки условий по рыночной ипотеке.

15 ноября 2024 года Сбербанк поднимал ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. Минимальная ставка на первичном рынке была 28,4%, на вторичном — 28,1%. Тогда действия банка были обусловлены повышением ключевой ставки ЦБ в октябре на 2 п. п. — до 21%

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ипотека дешевеет у крупнейших».