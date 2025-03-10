«Мероприятие растянется во времени почти на весь год»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о программе театрально-музыкального фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Нынешний год является юбилейным для самого северного города в мире с населением более 150 тыс. человек — Норильска. Мне довелось неоднократно бывать в этом странном разноцветном городе. Дома здесь раскрашивают в ярчайшие цвета, чтобы снизить воздействие на глаза белой пелены. К слову, в поселке Кейеркан сугробы действительно не тают даже в июне. Естественно, с выставками. Последнюю по времени я открывал в фойе Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. Именно он и станет центром проведения «Норильских сезонов» — театрально-музыкального фестиваля, растянутого во времени почти на весь год.

Старт событиям фестиваля будет дан 7 апреля, когда на сцене Заполярного известный столичный музыковед и ведущий Ярослав Тимофеев представит свою идею концерта «Сказки по нотам», хотя я бы точнее назвал это «литературно-музыкальным представлением», весьма сейчас популярным жанром. Автор объединил в одном вечере два музыкальных произведения — сюиту из последнего балета Петра Чайковского «Щелкунчик» и произведение Игоря Стравинского «Сказка о беглом солдате и черте, играемая, читаемая и танцуемая». Играть будет Государственный симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением молодого дирижера Федора Безносикова, насчет танцев не знаю, а вот «читать» будут Евгений Цыганов и Юлия Хлынина, да еще и при участии Виктора Рыжакова, который сам и поставил это действо. Далее будут гастроли «Мастерской П.Н. Фоменко» и Театра Моссовета.

А вот на конец лета намечено очень оригинальное представление: создание и выпуск спектакля-променада со студентами Норильского колледжа искусств в новом открывающемся креативном пространстве «Башня». Ставить будет молодой приглашенный режиссер Саша Золотовицкий. Пока даже неизвестно, какой материал выберет постановщик: документальный или современную драматургию. Но мне это кажется крайне интересным опытом. Думаю, съезжу и расскажу подробнее.

Дмитрий Буткевич