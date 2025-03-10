Россиянка стала техническим делегатом Европейского союза велосипедистов

Европейский союз велосипедистов (UEC) по итогам выборного конгресса включил россиянку Викторию Лесникову в список замещающих делегатов с правом решающего голоса на конгрессе Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Выборный конгресс UEC прошел 9 марта в Братиславе. Президентом организации был утвержден итальянец Энрико Делла Каса. На 15 позиций делегатов с правом решающего голоса от членов UEC и 8 позиций замещающих делегатов с правом решающего голоса на конгрессе UCI вместе с госпожой Лесниковой претендовали еще 27 человек. Она была единственным кандидатом от России.

Предыдущий выборный конгресс Европейского союза велосипедистов прошел в марте 2021 года в онлайн-формате. Тогда от России в руководящий совет UEC вошел Александр Гусятников, а Виктория Лесникова вошла в список голосующих делегатов на конгрессе UCI от Европы.

Международный союз велосипедистов с марта 2022 года запретил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под национальными флагами. Однако представителям России разрешили участвовать в международных турнирах в составе профессиональных команд, если они не являются российскими. С 1 июня 2023 года UCI разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе

В конце декабря 2024 года о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе и с рядом ограничений объявили Международный союз конькобежцев и Международная федерация ски-альпинизма.

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