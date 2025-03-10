В Новороссийске обновят 222 остановочных павильона

Реестр остановочных комплексов, которые подлежат ремонту до конца 2025 года, сформировали в Новороссийске из 222 пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из Telegram-канала Андрея Кравченко Фото: Фото из Telegram-канала Андрея Кравченко

По его словам, до конца года в Новороссийске запланированы работы по покраске 222 остановочных павильонов. С начала года уже выполнена покраска 27 остановочных павильонов, на шести произведена замена поликарбоната, на 10 установлены урны.

«На 153 выполним ремонт: заменим металлоконструкции и поликарбонат, установим аншлаги, урны и схемы движения общественного транспорта»,— уточнил господин Кравченко.

Ранее управление транспорта Новороссийска представило новый макет остановочных комплексов, которые будут обустраивать в городе-герое. Стенки павильонов планируется обшить поликарбонатом.

Помимо ремонта остановочных павильонов, на планерном совещании в мэрии обсудили разработку концепции сквера имени А.Н. Рыбнева. Сейчас власти рассматривают возможность установить в сквере памятник героям СВО и мемориальные доски с именами погибших участников.

Алена Воробьева