Сайты курских СМИ подверглись кибератаке

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на несколько сайтов курских СМИ. Из-за этого они не открываются или загружаются с задержками. В частности, кибератаке подверглись сайты на зарубежном хостинге Cloudflare, сообщили ТАСС в РКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

DDoS-атака коснулась в том числе сайтов СМИ «Курская правда» и «46ТВ Курское интернет телевидение», уточнили в ведомстве. Как сообщает «КурскСити», кибератаке также подверглись медиа «Курские известия», «Друг для Друга» и телеканал ТАКТ.

«Друзья, у нас печальная новость: недруги обрушили наш сайт, материалы, опубликованные 8 и 9 марта будут потеряны Некоторые из них можно будет найти в кэше Яндекса или Google»,— говорится Telegram-канале «Курской правды».

В прошлом году DDoS-атаке подвергались административные интернет-ресурсы Курской области. В результате многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны.

Роскомнадзор в 2024 году отразил более 10,9 тыс. DDoS-атак и заблокировал 30 тыс. фишинговых сайтов, что в семь раз больше, чем годом ранее. По данным ведомства, за 2024 год было заблокировано 217 ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение,— в 4,5 раза больше по сравнению с 2023 годом. За тот же период было устранено 8,3 тыс. нарушений маршрутизации трафика.

Подробнее о кибератаках — в материале «Ъ» «На киберфронте без перемен».