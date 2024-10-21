DDoS-атаке подверглись сайты курских органов власти

Сегодня административные интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке, в результате которой многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Курской области. Какие именно ресурсы оказались недоступны, не уточняется.

Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи сейчас работают над тем, чтобы восстановить работоспособность сайтов, уточнили в облправительстве.

В начале августа интернет-порталы курских властей уже подвергались DDoS-атаке. Это произошло спустя пару дней после начала боестолкновений в Курской области.

Весной этого года Воронежская и Орловская области вошли в топ регионов по числу кибератак.

Анастасия Колпачева