Резкое снижение производства напитков зафиксировали в Петербурге
Индекс промышленного производства в Петербурге за январь 2025 года показал резкое снижение, особенно в сфере производства напитков. Об этом сообщает Петростат. В первые месяцы года показатель упал с 119 до 44,3%.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Замедление роста или сокращение объемов производства наблюдается в 15 отраслях городской экономики. Количество секторов с отрицательной динамикой возросло с 10 до 12. Следом за напитками идет добыча полезных ископаемых и смежные отрасли.
По мнению аналитиков, изменения связаны с ростом себестоимости сырья, логистическими сложностями, изменениями потребительского спроса. В Смольном уже задумались о мерах поддержки для стабилизации ситуации в промышленности.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга объявил конкурс о поиске подрядчика для организации экспозиции города и проведения мероприятий в рамках ПМЭФ. На это выделили 108,2 млн рублей.