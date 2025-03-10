Резкое снижение производства напитков зафиксировали в Петербурге

Индекс промышленного производства в Петербурге за январь 2025 года показал резкое снижение, особенно в сфере производства напитков. Об этом сообщает Петростат. В первые месяцы года показатель упал с 119 до 44,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Замедление роста или сокращение объемов производства наблюдается в 15 отраслях городской экономики. Количество секторов с отрицательной динамикой возросло с 10 до 12. Следом за напитками идет добыча полезных ископаемых и смежные отрасли.

По мнению аналитиков, изменения связаны с ростом себестоимости сырья, логистическими сложностями, изменениями потребительского спроса. В Смольном уже задумались о мерах поддержки для стабилизации ситуации в промышленности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга объявил конкурс о поиске подрядчика для организации экспозиции города и проведения мероприятий в рамках ПМЭФ. На это выделили 108,2 млн рублей.

Андрей Маркелов