Соревнования по слалому и сноуборду в горах Сочи объединили 60 спортсменок

В горном кластере Сочи состязания по слалому и сноуборду, посвященные Международному женскому дню, объединили 60 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Читы, Челябинска, Ярославля, Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В дисциплине «горные лыжи» пьедестал почета возглавила Екатерина Соловьева из Краснодара, серебряную награду получила Василиса Нечаева из Новоуральска, а бронзовую — Гульфия Власенко из Сочи. В соревнованиях по сноуборду первое место забрала петербурженка Оксана Крикун, второе и третье места заняли сочинские спортсменки Валерия Тимофеева и Евгения Жихарева.

«Благодаря развитой инфраструктуре в Сочи есть возможность проводить соревнования любого уровня. Популярность зимних видов спорта из года в год растет, они привлекают все больше зрителей, что позитивно сказывается на развитии событийного туризма. Оказываем организаторам мероприятий всю необходимую поддержку»,— отметил заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.

Все призеры получили цветы и медали. Соревнования проходили на склонах курорта «Роза Хутор». В горном кластере Сочи для любителей и профессионалов доступны 174 км трасс, соответствующих международным стандартам качества.

Мария Удовик