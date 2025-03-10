ОЭЗ «Новосибирск» создана постановлением российского правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новосибирской области. О выходе документа сообщил сайт федерального правительства.

«Резиденты намерены реализовать проекты по созданию двух транспортно-логистических центров и строительству завода по производству тротуарной плитки. Кроме того, в ОЭЗ “Новосибирск” планируется запустить предприятие по производству электротехнического оборудования и безотходную лесопильную линию»,— говорится в сообщении о перспективах работы ОЭЗ.

По данным правительства РФ, в «Новосибирске» намерены работать пять компаний. Суммарный объем их инвестиций должен превысить 9,2 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Новосибирск» — частный проект. Площадь отведенного для него земельного участка рядом с аэропортом Толмачёво и промышленно-логистическим парком составляет 406 га. Якорным резидентом станет транспортно-логистический центр «Сибирский».

Новосибирская область — один из последних регионов Сибирского федерального округа, где создана ОЭЗ. Зоны различного профиля уже действуют в Алтайском и Красноярском краях; в Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях. Планируется создание ОЭЗ в республиках Хакасия и Тыва. ОЭЗ в Республике Алтай была ликвидирована в 2016 году.

Валерий Лавский