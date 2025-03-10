Двое жителей Мурино устроили стрельбу в районе Смольного собора

Около девяти часов вечера 9 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе Смольного собора, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители задержали двух жителей Мурино в возрасте 28 и 29 лет.

У подозреваемых изъяли пневматический пистолет, магазин к нему, стальные пули и газовый баллончик для пневматического оружия. На учете владельцы оружия не состоят. В отношении молодых людей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 4 марта на Кронверкском проспекте неизвестный на BMW несколько раз выстрелил в женщину, после чего скрылся. Тело стрелка позже нашли в этой же машине на Малом проспекте Васильевского острова. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас она идет на поправку.

Андрей Маркелов